Nei, Starfield må ikke lastes ned uansett hva du kjøper

Akkurat som med Alan Wake 2 tok internett fyr da Bethesda kundeservice på Twitter i går fortalte en person at ingen av Starfield sine fysiske utgaver faktisk inneholder en blu-ray, men at man i stedet måtte laste ned det massive spillet uansett hva. At meldingen raskt ble slettet hjalp ikke særlig, men heldigvis har saken blitt oppklart nå.

Bethesda har nemlig oppdatert hjemmesiden sin slik at vi nå med sikkerhet vet at Starfield sin standard fysiske konsoll-utgave inneholder spillet på blu-ray, men at PC-utgaven alltid må lastes ned med en kode. I ganske kjent stil vil spesialutgavene på både PC og Xbox Series utelukkende inneholde en kode i stedet for en plate.