Neil Blomkamp jobber offisielt på District 9-oppfølger

Det var først og fremst filmen District 9 som plasserte regissør og manusforfatter Neil Blomkamp på verdenskartet. Etterfølgende fikk han adgang til Hollywood, hvor han både ble tilknyttet Alien-serien og Halo.

Filmen ender i seg selv med litt av en cliffhanger, og Blomkamp vendte aldri tilbake til det samme universet, men det endrer seg nå. I et kort innlegg på Twitter bekrefter han endelig at District 10, en direkte oppfølger, er på vei.

"District 10 screenplay also being written by @sharlto, @territatchell and I. Its coming..."

Han snakker her blant annet om Sharlto Copley, som spilte hovedpersonen i den originale filmen, så det later til at han også gjør comeback. Blomkamp er snart aktuell med Demonic, som vil være en del av Berlin International Film Festival senere denne måneden.