Neil Druckmann avslører originale skisser av Joel og Ellie, og hinter til The Last of Us 3

Mens The Last of Us' åpningsscene først traff oss rett i følelsene helt tilbake i 2013, strekker spillets opprinnelse seg mye, mye lenger tilbake i tid. Neil Druckmann, regissøren bak The Last of Us og oppfølgeren, avslørte at det populære spillet først ble konseptualisert tilbake i 2003.

Druckmann fant noen gamle skisser og la dem ut på Instagram-siden sin, som viser et veldig tidlig utseende på karakterene som skulle bli Joel og Ellie. På den første skissen ser de begge mye yngre ut, og Joel ser ut som om han er i begynnelsen av 20-årene eller til og med i slutten av tenårene. Den andre skissen gir kanskje et bedre bilde av karakterene vi vil se og spille som senere, men det er fortsatt mange forskjeller som er lette å få øye på.

"Jeg ryddet i garasjen i dag og snublet over originalskissene mine fra 2003 til en spillpitch om en mann, surrogatdatteren hans og en vandring gjennom et ødelagt Amerika. Det har vært en vill reise. Takknemlig for hver eneste del av den, spesielt de få stoppene som gjenstår på veien videre", skrev Druckmann på Instagram.

Den delen om "veien videre" har fått fansen til å tro at Druckmann så godt som bekrefter at flere prosjekter er på vei for The Last of Us. Det antas at det vil være en slutt på Ellies historie i The Last of Us: Part III en dag, men hvis det er, må det komme ut etter Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dogs kommende spill.