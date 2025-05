Neil Druckmann svarer på hatet mot Intergalactic: The Heretic Prophet

HQ

Neil Druckmann fra Naughty Dog har beskrevet sin metode for å svare på hatet rundt Intergalactic: The Heretic Prophet. Naughty Dogs nye sci-fi-eventyr ble først avslørt på The Game Awards i fjor, og mange syntes det så spennende ut, men noen kunne ikke helt komme over utseendet til spillets hovedperson.

I en samtale med Last Stand Media avslørte Druckmann at han stort sett ignorerer hatet nå for tiden. "Jeg vet ikke om det er mye jeg kan legge til i den samtalen, for å være ærlig," sa han (transkripsjon via GamesRadar). "Det er bare det at det skjer ting akkurat nå med media som du bare må ignorere for det meste, holde deg til dine våpen og gjøre det du tror på, og jeg føler at det er slik jeg vil at artister skal oppføre seg."

Druckmann har opplevd en av spillverdenens kanskje største hatkampanjer etter utgivelsen av The Last of Us: Part II. Med inkluderingen av Abby, Joels skjebne og andre historiebeslutninger, virket det som om en del av spillverdenen vendte ryggen til Naughty Dog. Men Druckmann virker i det minste ikke altfor rystet av hatet, og fortsetter å lage spill som han er interessert i.