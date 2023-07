Neil Gaiman ser allerede ut til å ha ideer til Good Omens sesong 3.

Senere denne måneden, 28. juli, har Good Omens sin andre sesong premiere på Amazon Prime Video. Serien vil fortsette historien om engelen Aziraphale og demonen Crowley, kort tid etter at de har blitt utvist fra henholdsvis himmelen og helvete for å ha arbeidet for å avverge apokalypsen.

HQ

Sesongen vil interessant nok være en originalhistorie fra forfatteren Neil Gaiman, for selv om den første sesongen ble adaptert fra boken Good Omens skrevet av Gaiman og Terry Pratchett, fikk boken aldri noen oppfølger, noe som betyr at alt som blir adaptert her og utover er en helt ufortalt historie. Gaiman ser likevel allerede mot seriens fremtid, og har nå teaset for at det også kan komme en tredje sesong.

I en samtale med SFX Magazine (takk, GamesRadar) uttalte Gaiman: "Fordi den hypotetiske sesong tre eksisterer, er det en historie som er der, og jeg følte ikke at vi kunne gå rett fra sesong én og inn i den. Jeg visste hva som sto på spill. Jeg visste hva parametrene var. Jeg visste også at jeg hadde David [Tennant] og Michael [Sheen]. Jeg hadde englene fra første episode. Jeg hadde demonene fra plot nummer én. Og alle som jeg ønsket å bringe tilbake, men som jeg ikke hadde plass til akkurat nå, trengte jeg ikke å bringe tilbake som seg selv."

Dette tyder på at Gaiman ser for seg minst tre sesonger med Good Omens.

Ville du vært interessert i en tredje utgave av Good Omens?