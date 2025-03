Neill Blomkamp bekreftet som regissør for nyinnspillingen av Starship Troopers

For noen uker siden meldte vi at Sony planla en nyinnspilling av Paul Verhoevens sci-fi-klassiker Starship Troopers.

Tidligere rapporter antydet at denne nye filmen først og fremst ville hente inspirasjon fra Verhoevens film snarere enn Heinleins roman med samme navn. Nå kan vi imidlertid bekrefte at denne informasjonen var feil, ettersom nye kilder indikerer at prosjektet i stedet vil være en nytolkning av det opprinnelige kildematerialet. I tillegg er vi glade for å kunne meddele at ingen ringere enn Neill Blomkamp har blitt valgt til å regissere filmen.

Men det er ikke den eneste rollen han vil ta på seg - han vil også være delvis ansvarlig for både produksjon og manus, sammen med sin mangeårige partner Terri Tatchell. Med andre ord, den samme duoen som ga oss Chappie.

Med tanke på Blomkamps talent for blendende spesialeffekter, kan dette meget vel være et prosjekt det er verdt å holde et øye med. Hans siste film var, som du kanskje husker, Gran Turismo-filmatiseringen for Sony Pictures - en kommersiell suksess som ble overraskende godt mottatt.

Hva synes du om denne nye versjonen? Er Blomkamp rett mann for jobben, og er det riktig å gå tilbake til det opprinnelige kildematerialet i stedet for filmen?