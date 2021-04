NEO: The World Ends With You har fått lanseringsdato og ny trailer

Du ser på Annonser

Som Square Enix lovet ganske nylig, så har de nå kommet med mer informasjon om NEO: The World Ends With You. De har avslørt spillets lanseringsdato, som kommer til å være den 27. juli, samt gitt ut en ny trailer som du kan se nedenfor.

NEO: The World Ends With You er et actionrollespill og oppfølgeren til det originale The World Ends With You, og historien foregår etter det originale spillet og tre år etter den kommende animeserien. Du kommer til å ta rollen som protagonisten Rindo, som er en del av Reapers' Game.

Til forskjell fra forgjengeren så foregår spillet i full 3D og du kommer itl å styre Rundo mens AI'en styrer dine to lagkamerater.