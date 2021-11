NEO: The World Ends With You har ikke solgt som håpet

HQ

Det er sannelig ikke alle spillprosjekter som går hen og blir suksesser. Mange klarer å omsette for produksjonsbudsjettet, og noen blir ganske store suksesser, men hvert eneste kvartal er det et eller flere spill som ikke presterer etter forventningene, og Square Enix har et av dem.

Nærmere bestemt er det snakk om NEO: The World Ends With You, som er en oppfølger til en høyt elsket klassiker fra Nintendo DS-æraen, så det er faktisk litt overraskende. Square Enix har fastslått i deres seneste kvartalsrapport at det ikke har gått som de hadde håpet.

"While "NEO: The World Ends with You" was well received by users, it has underperformed our initial expectations."

Dette kan skyldes en rekke faktorer. For det første gikk det hele 14 år før originalen fikk oppfølgeren. For det andre kan den originale tittelens Switch-port ha etterlatt en dårlig smak i munnen til noen, ettersom kontrollsystemet og andre faktorer ble mye kritisert i den.