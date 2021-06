NEO: The World Ends With You-demo ute nå

The Worlds End With You er et av de spillene som alltid dukker opp når man søker på de beste spillene til Nintendo DS. Det musikkinspirerte japanske rollespillet utnyttet konsollens to skjermer og touch-kontrollere til å skape et unikt rytmebasert kampsystem, og spillet fikk også masse ros for den moderne presentasjonen basert på Shibuya-distriktet i Tokyo.

Snart får spillet en oppfølger i form av NEO: The World Ends With You, som kommer til Nintendo Switch og PS4 27. juli og senere i år også til PC via Epic Games Store. Er du i tvil om hvordan spillet vil fungere med et mer normalt kontrollsystem eller bare er nysgjerrig på det unike spillet, kan du nå spille en demo som er tilgjengelig på både eShop og PlayStation Store.

Ut i fra videoene på YouTube ser det ut til at demoen varer i rundt to timer, og du vil kunne overføre fremgangen til det fulle spillet så du slipper å spille igjennom åpningen to ganger.

Du kan se mer av spillet i videoen nedenfor.