Neon Abyss 2 bekreftet, lanseres i 2025

HQ

Neon Abyss 2 har blitt avslørt på Day of the Devs, og vi kan endelig feire kunngjøringen av oppfølgeren til action-roguelike-hiten fra 2020.

Neon Abyss kombinerte action med løping og skyting med litt plattformspill og nydelig nostalgisk pikselgrafikk, og skilte seg ut blant roguelike-spillene da det ble utgitt, og oppfølgeren ser ut til å gjøre mer av det samme.

Vi har bare fått en kort trailer så langt for oppfølgeren, som du kan sjekke ut nedenfor. Den avslører ikke mye, men vi vet at spillet er satt til utgivelse i 2025, med en Steam-side åpen nå for deg å ønske deg det på.