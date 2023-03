Neon White nærmer seg Xbox

HQ

Kort tid etter at det amerikanske sensurorganet ESRB avslørte at Neon White var på vei til PlayStation begynte det å gå rykter som hevdet at det knallgode spillet også ville komme til både Xbox og Game Pass omtrent samtidig. Utgiveren Annapurna Interactive benektet dette på Twitter, men måten de uttrykte seg på ved å si at "vi har ikke lagt noen ekstra planer for desember 2022" fikk det til å høres ut som en Xbox-versjon var på trappene - bare ikke i desember. Og sikkert nok...

Nå har Neon White blitt aldersklassifisert for Xbox av ESRB, noe som gjør det til et spørsmål om når det vil bli utgitt i stedet for om.

Vi antar at det vil bli lagt til Game Pass også, da det opprinnelige ryktet så ut til å være sant, selv om det bommet på utgivelsen med noen måneder.