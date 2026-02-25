Nepals rapper-ordfører blir toppkandidat til statsministerposten

HQ

Balendra Shah, populært kalt Balen, dominerer kappløpet om å bli Nepals neste statsminister i forkant av parlamentsvalget 5. mars, ifølge de største nyhetsbyråene i verden, deriblant Reuters. Den 35 år gamle rapperen og politikeren ble først kjent som ordfører i Katmandu i 2022, og har siden den gang utnyttet sosiale medier til å komme i kontakt med unge velgere og posisjonere seg som et nytt ansikt i et politisk system som lenge har vært dominert av etablerte partier.

Shahs parti Rastriya Swatantra Party (RSP) lover jobbskaping, økonomisk vekst og et balansert utenriksforhold til Nepals naboer Kina og India. Han har gjort seg bemerket som borgermester og har forbedret infrastrukturen og tjenestene i byene, samtidig som kampanjen hans fortsetter å legge vekt på å engasjere ungdom gjennom korte, direkte meldinger på plattformer som Facebook, der han har over 3,5 millioner følgere (andre plattformer: Twitter, Youtube osv.).

Til tross for populariteten vil det bli utfordrende å regjere. Shah må sette sammen et dyktig team for å navigere i Nepals komplekse administrative system, som er plaget av korrupsjon og ineffektivitet. Suksessen vil ikke bare avhenge av hans karisma og støtte i befolkningen, men også av om han klarer å bygge en funksjonell regjering som er i stand til å innfri de ambisiøse løftene i partiprogrammet...

Sjekk ut en av sangene hans: