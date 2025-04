NES-inspirert mus fra 8BitDo nå tilgjengelig for forhåndsbestilling

HQ

8BitDo har gjort seg bemerket som en pålitelig produsent av tilbehør, og har gjennom årene kombinert gamernes lidenskap for ulike trådløse oppsett på tvers av konsoller, datamaskiner og hybridløsninger, til rimelige priser. Den nye Retro R8 Mouse - N Edition er inspirert av Nintendos trofaste gamle følgesvenn fra 80-tallet, og passer selvfølgelig perfekt sammen med 8BitDos eget mekaniske tastatur Retro 87.

Musen er trådløs og leveres med en elegant, gjennomtenkt designet ladestasjon. Den kobles til via Bluetooth eller 2,4 GHz, og har opptil 100 timers batteritid på Bluetooth og mellom 26-100 timer på 2,4 GHz, avhengig av følsomheten, som kan gå opp til imponerende 26 000 DPI. Den er bygget for å tåle 100 millioner klikk og har programmerbare sideknapper, noe Elon Musks spøkelseskonto i Diablo IV og Path of Exile II sannsynligvis ville ha slitt ut før lunsjtid.

Musen kan forhåndsbestilles her og er priset til rundt 50 euro basert på dagens valutakurser. En rimelig pris for solid håndverk. Stilig og veldesignet.

Planlegger du å skaffe deg en?