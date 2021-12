NES- og SNES-skaperen Masayuki Uemura er død

HQ

Mange av oss som følger spillverden tett liker å snakke om hvordan disse fantastiske kreasjonene faktisk blir en realitet og om hvem som skaper dem, men altfor sjelden tenker vi over hva som må til for å lage maskinene vi nyter dem på. I dag er det virkelig tid for å rette fokuset mot sistnevnte.

Dette siden Ritsumeikan Center for Game Studies på Ritsumeikan-universitetet har kunngjort at Masayuki Uemura, hovedarkitekten av Nintendo Entertainment System og Super Nintendo Entertainment System, dessverre gikk bort den 6. desember. Selv om den 78 år gamle karen forlot Nintendo i 2004 var lidenskapen for spill og teknologi synlig til siste stund siden han var professor på universitetet og rådgiver for en rekke andre unge, lovende spillskapere. Hvil i fred, Uemura-san.