NES-versjonen av Tetris lanseres for Switch Online neste uke

Allerede for tre måneder siden avslørte Nintendo at NES-versjonen av Tetris ville bli utgitt for Switch Online-abonnementet, noe som ville skje "i vinter". Nå vet vi når dette vil skje, og gledelig nok viser det seg at vi ikke trenger å vente så veldig lenge.

Nintendo slipper denne elskede Tetris-versjonen den 12. desember. Spillet ble opprinnelig designet for å bli så vanskelig at det ikke kunne spilles i det uendelige, slik at du måtte stole på kombinasjoner i stedet for å bare mate enkeltlinjer for å få høye poengsummer - noe som gjorde NES-utgaven til en populær esport-tittel.

Vi kan derfor på det varmeste anbefale denne herlige Tetris-varianten, som vi får glede av allerede neste uke.