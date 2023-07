NES-klassikeren Blue Shadow ser ut til å få en nyinnspilling.

HQ

Blue Shadow, kjent i Nord-Amerika som Shadow of the Ninja, ble utgitt her for nesten nøyaktig 32 år siden til Nintendo Entertainment System. Nå er det kanskje stort sett glemt, men det har ikke hindret Tengo Project (et datterselskap av Natsume Atari) i å foreslå at det er på tide med en nyinnspilling.

I en ny video har Tengo Project-komponisten Hiroyuki Iwatsuki besøkt den tidligere komponisten Iku Mizutani. Han forteller at de jobber med en nyinnspilling av en av titlene Mizutani var involvert i, og ber ham ta seg av musikken. På spørsmål om han husker musikken, begynner han å spille introen til Blue Shadow. Deretter ser vi noen bilder fra den nye versjonen, og noen av dem kan du se nedenfor.

Selv om vi fortsatt ikke har noen offisiell kunngjøring, er det ganske åpenbart hva dette handler om.