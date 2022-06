Neste Battlefield ser ut til å ha en singleplayer-kampanje

HQ

DICE valgte som du sikkert vet å ikke ha en dedikert singleplayer-kampanje i Battlefield 2042. Selv om det meste av kritikken rundt spillet har å gjøre med mangel på innhold, så var det også mange som savnet en god gammeldags kampanje.

Men det ser det ut til at de heldigvis får i neste spill. I en stillingsannonse på EAs hjemmeside søkes en designsjef til DICE i Seatlle, der Marcus Lehto (medskaper av Halo) jobber. Der står det at den ansattes oppgave kommer til å være "to embrace the core tenets of the Battlefield franchise and make sure they are woven through all layers of a masterfully designed single player campaign".

Det høres unektelig ut som en skikkelig kampanje, eller hva? Selvfølgelig har verken EA eller DICE kommentert dette ennå, og deres offisielle standpunkt er fortsatt at de skal prøve å redde Battlefield 2042.