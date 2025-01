Neste Clásico mellom FC Barcelona og Real Madrid kan bli spilt på et europeisk stadion

HQ

FC Barcelona håpet at renoveringsarbeidet på Camp Nou stadion ville være kommet så langt at kampene i halvparten av sesongen 2024-25 ville bli spilt der. Klubben har i noen år spilt på Estadi Olímpic Lluís Companys, hjemstedet til OL i 1992, som et lån fra Barcelonas rådhus til klubben.

Arbeidet tar imidlertid lengre tid enn forventet. Klubben vil fortsette å spille på Olímpic frem til slutten av april, men vil ikke kunne fortsette å spille på stadionet etter det, fordi det skal være arena for to Rolling Stones-konserter 10. og 15. mai. Det setter spørsmålstegn ved hva som vil skje med Barcelonas siste hjemmekamper for sesongen, som inkluderer en Clásico (FC Barcelona-Real Madrid) 11. mai, samt en hypotetisk semifinale i Champions League.

Torsdag sa radiostasjonen SER Catalunya at klubben studerer muligheten for å flytte disse kampene til andre steder. Det vil være spesielt viktig for Clásico, ettersom de mener at en så viktig kamp bør spilles foran så mange tilskuere som mulig. Det er derfor klubben tilsynelatende vurderer å flytte Clásico til et annet stadion utenfor Spania, i Europa.

Det er bare en idé, men foreløpig er det for tidlig å si, og det er ikke tatt noen avgjørelse, noe som vil kreve godkjenning fra både rivalklubben og det spanske fotballforbundet. I mellomtiden har klubben nettopp startet en auksjon (fra 23. januar til 13. februar) der de selger gjenstander som straffesparkfelt, hjørneflagg, fotografier og til og med skap fra spillere som Messi, Piqué eller Ronaldinho.