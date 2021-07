Neste del i The Dark Pictures-serien ser ut til å hete The Devil in Me

Etter suksessen med Until Dawn bestemte Supermassive Games seg for å publisere sitt kommende skrekkeventyr i antologiformat. Snart får vi det tredje kapitlet i form av The Dark Pictures: House of Ashes, men tittelen på det fjerde spillet har tilsynelatende allerede blitt avslørt.

Gamingbolt har funnet en varemerkeregistrering for spillets logo, og den avslører at den fjerde episoden skal hete The Dark Pictures: The Devil in Me. Supermassive Games har som vane å tease kommende deler i slutten av deres eventyr. Vi kommer dermed antakeligvis til å få dette offisielt annonsert når House of Ashes slippes 22. oktober.