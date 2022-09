Neste James Bond skal ha rollen i minst et tiår

HQ

Daniel Craig er ikke lenger James Bond, og helt siden premieren på No Time to Die har det vært en jakt på neste 007. Produsentene har allerede avslørt at de ser etter en yngre Bond, og denne personen kan derfor se frem til minst et tiår i rollen.

I et intervju med The Hollywood Reporter forteller produsentene Barbara Broccoli og Michael G. Wilson at neste Bond bør være like utholdende som Craig:

"Vi caster ikke bare noen for én film. Vi caster noen, forhåpentligvis i et tiår, minst. Det er en stor beslutning å ta, og vi er ikke i nærheten av å ta den beslutningen."

Som det også fremgår er de altså ikke i nærheten av å finne en ny Bond ennå.