Neste James Bond-film blir en nytolkning av serien

Det er foreløpig ikke kjent hvem som skal spille den nye James Bond, men vi vet at jakten offisielt har startet. Ikke nok med det, neste film i serien kommer ikke nødvendigvis til å være i samme stil som vi kjenner.

I et intervju med Deadline forteller produsent og sjef for hele Bond-initiativet, Barbara Broccoli, at de leter etter den nye Bond, og når de finner ham, vil de gjøre en "nytolkning" av serien:

"Nobody's in the running. We're working out where to go with him, we're talking that through. There isn't a script, and we can't come up with one until we decide how we're going to approach the next film because, really, it's a reinvention of Bond. We're reinventing who he is and that takes time. I'd say that filming is at least two years away."

Det er altså minst to år til produksjonen i det hele tatt begynner, så det er bare å smøre seg med tålmodighet.