Neste kapittel i The Dark Pictures-serien annonsert

De som trodde Supermassive Games ville ta en liten pause fra The Dark Pictures Anthology fordi The Devil in Me (lanseres i dag, sjekk ut anmeldelsen) fullfører den første sesongen av serien, må tro om igjen. Sesong to er offisielt bekreftet. På slutten av The Devil in Me (takk, GamingBolt) avsløres den neste tittelen i serien, som vil hete The Dark Pictures: Directive 8020.

Traileren viser, først lagt ut på YouTube av Slimpy, viser at dette kapittelet byr på romeventyr med sci-fi-overtoner. Medlemmer av et romskips mannskap har nemlig tilsynelatende endret seg og prøver plutselig å drepe de andre besetningsmedlemmene.

Med tanke på at det har vært en årlig serie så langt, tipper vi at dette spillet slippes en gang i 2023.