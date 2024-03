Neste Pirates of the Caribbean-film blir en reboot.

HQ

Informasjonen og detaljene rundt den neste filmen på Pirates of the Caribbean har til tider vært upålitelige, men vi kan nok ta denne siste opplysningen for god fisk, siden den kommer fra den ikoniske produsenten bak selve serien: Jerry Bruckheimer.

I en samtale med ComicBook.com snakket Bruckheimer litt om noen kommende prosjekter han har på gang, alt under presseturen for den kommende The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Om Top Gun og Pirates of the Caribbean spesielt, uttalte Bruckheimer :

"Det er vanskelig å si. Du vet ikke, du vet virkelig ikke. Du vet ikke hvordan de kommer sammen. Man vet bare ikke. For med Top Gun har du en skuespiller som er ikonisk og briljant. Jeg vet ikke hvor mange filmer han gjør før han gjør Top Gun. Men vi skal reboote Pirates, så den er lettere å sette sammen fordi du ikke trenger å vente på bestemte skuespillere."

En reboot betyr sannsynligvis at en helt ny rollebesetning er på trappene for Disney-franchisens fremtid. Hva dette betyr for Johnny Depp og Captain Jack Sparrow er fortsatt uklart, men han dukker nok opp i en eller annen form, for hva er Pirates of the Caribbean uten Captain Jack? Det får vi helt klart svar på i fremtiden.