Neste sesong av Star Trek: Picard samler hele The Next Generation-mannskapet

Star Trek: Picard har aldri lagt skjul på at The Next Generation-nostalgi er en av de primære drivkreftene, og i den kommende tredje sesongen skrud de opp dette enda mer.

Det har blitt avslørt via Twitter at utover at Patrick Stewart naturligvis vender tilbake som Picard, igjen, så slutter LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis og Brent Spiner seg til castet, og dermed er hele mannskapet samlet igjen, 34 år etter den originale serien begynte på slutten av 80-tallet.

En rekke av disse har allerede dukket opp i tidligere episoder, men aldri samlet som de vil gjøre nå.

"I remember watching the premiere of 'Star Trek: The Next Generation' almost 34 years ago with my father like it was yesterday. It was the spark that ignited my love for science fiction. So, it's most fitting that the story of Jean-Luc Picard ends honoring the beginning, with his dearest and most loyal friends from the U.S.S. Enterprise. It would be an understatement to say that giving these characters a proper send-off is an honor. The entire STAR TREK: PICARD team and I can't wait for fans to experience this final, high-stakes, starship-bound adventure in season three!," sier showrunner Tyler Matalas.

Det ser ut til at serien avsluttes med tredje sesong.