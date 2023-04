Neste Star Wars-feiring som skal holdes i Japan ... i 2025

HQ

Star Wars Celebration-arrangementet fant sted i løpet av den lange påskehelgen, og gutten gjorde det virkelig levere varene på Star Wars-fronten. Det være seg kommende filmer og serier, trailere, casting-avsløringer og mer, Star Wars fans fikk virkelig sin fylling på konvensjonen som ble holdt i London. Men hva er det neste for Star Wars Celebration og hvor vil neste show bli holdt?

Svaret på det spørsmålet er Japan ... i 2025. Som avslørt av Disney for å avrunde showet, vil Star Wars Celebration neste gang være tilbake i 2025 mellom 18. og 20. april, og vil være basert i Japan. Det er ingen ekstra informasjon om vertsbyen eller spillestedet, noe som betyr at vi bare må vente til sannsynligvis en gang i 2024 før disse detaljene deles, men uansett, hvis du er interessert i å dra til Land of the Rising Sun for noen sci-fi-nyheter, vet du når du skal bestille en flyreise for.