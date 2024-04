Nesten 30 000 juksemakere ble utestengt i Call of Duty forrige helg

HQ

Juks i spill blir et stadig mer alvorlig problem, og utviklere og utgivere ser ut til å jobbe mot klokken for å løse problemet. Men helt maktesløse er de ikke, og så sent som forrige helg ble 27 000 Call of Duty-spillere utestengt.

Activision skriver at det skjedde i forbindelse med en gratishelg og lanseringen av sesong 3 til Warzone, da de også introduserte nye verktøy for å løse problemet:

"#TeamRICOCHET identifiserte og utestengte over 27 000 kontoer i løpet av helgen gjennom en rekke oppgraderte deteksjonssystemer. Teamet jobber med et nytt sett med sikkerhetsoppdateringer og forventer at det vil komme flere forbudsbølger."

Det anslås at rundt 60 millioner spillere spiller Warzone hver måned, så det er litt av en dråpe i havet, men likevel veldig hyggelig å bli kvitt uønsket søppel.