Nesten 60 spill ser ut til å forlate PlayStation Now i løpet av den neste måneden

I juni slås PlayStation Now og PlayStation Plus sammen til en tjeneste, hvilket innebærer at Now på en måte forsvinner. Sony har allerede lovet at den nye tjenesten skal tilby et stort bibliotek med nedlastbare titler, akkurat som med Game Pass, men vi vet ikke hvilke ennå, annet enn at det hovedsakelig dreier seg om eldre spill.

Det er imidlertid indikasjoner på at deler av biblioteket som tilbys via Now forsvinner fra den oppdaterte Plus-tjenesten. Som VGC kan fortelle har flere brukere på Reddit oppdaget at nesten 60 spill, som for øyeblikket er tilgjengelig på Now, vil forsvinne på forskjellige tidspunkt i løpet av mai.

Blant de mange titlene finnes blant annet følgende:



Akiba's Beat and Akiba's Trip



Castlevania: Lord of Shadow



Catherine



Metal Gear Rising



Metal Gear Solid 4



Metal Gear Solid V and Ground Zeroes



Silent Hill HD Collection



Sonic Forces



Sonic Generations



Sonic Mania



Sonic Unleashed



Team Sonic Racing



Valkyria Chronicles Remastered



Virtua Fighter V



Yakuza 4 and 5



Det er ikke kjent om disse likevel blir lagt til den nye Plus-modellen, men det tyder i hvert fall på at Sony kommer til å endre mye.