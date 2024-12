Nesten alle oppdrag i Avowed kan startes på forskjellige måter

HQ

Obsidians nye rollespill Avowed ser ut til å ta et blad ut av Baldur's Gate III-boken ved at det vil tillate mange unike introduksjoner til oppdrag. I stedet for at du bare følger et stort utropstegn på noens hode, kan du i stedet tilsynelatende starte nesten alle oppdrag på en unik måte.

"Jeg tror nesten alle, om ikke alle, oppdrag i spillet har mer enn én måte å starte det på," sa Berto Ritger, designer av miljøregionen, til GamesRadar. "Du kan gjøre ting i uorden og plukke opp gjenstander og gi dem til folk som vil ha dem, eller drepe en karakter eller hva som helst, du kan spille ting i uorden. Du kan komme til et fangehull eller omvendt, fra en annen retning enn du vanligvis ville gjort. Og vi vil at du skal kunne gjøre det basert på hvordan du naturlig utvikler deg gjennom verden."

"Vi vil hele tiden fremme følelsen av utforskning, utferdstrang og det å bare gå seg vill på en hyggelig måte", fortsatte han. Vi får se om dette betyr at det er et par måter å starte hvert oppdrag på, som å lese en bok eller snakke med en NPC, eller om vi vil se videoer og innlegg om alle de rare måtene folk har fullført målene på i flere måneder fremover.

Avowed lanseres 18. februar 2025.