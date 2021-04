Nesten alt om Apex Legends: Legacy samlet i én trailer

Du ser på Annonser

Mange av utviklerne i Respawn satte standarden for multiplayerspill i flerfoldige år da de jobbet i Infinity Ward og ga oss Call of Duty 4: Modern Warfare, så etter å ha fokusert på Battle Royale en stund skal det bli spennende å se om de klarer å gjøre klassisk multiplayer bra i Apex Legends også.

Nå har de nemlig gitt oss en trailer som viser mesteparten av hva som venter når Apex Legends sin Legacy-sesong starter den 4.mai. I tillegg til å bekrefte at Valkyrie kan fly rundt og skyte ned på folk eller flykte med partnere får vi endelig forklart den nye Arenas-modusen.

Det viser seg at den enkelt nok lar to trioer kjempe mot hverandre på langt mindre kart. Før hver runde kan man kjøpe og oppgradere utstyr med valuta man eventuelt har tjent runden før. Selvsagt har man legendenes spesielle ferdigheter også, men her kan de kun brukes et bestemt antall ganger før man går tom. Partnere kan heller ikke bringes tilbake om de dør, så det er ekstra viktig å være obs på gjenopplivningsmuligheter. Første lag til tre seiere eller to mer enn motstanderen vinner. Blir det mot all formodning 4-4 går kampen til Sudden Death.

Vi får også en rask titt på det nye Bocek Bow-våpenet. Det viser seg at buen lar oss velge mellom ulike piler basert på om vi ønsker presisjon eller skade over et større område. Helt til slutt får vi også noen hint om hvordan Olympus-kartet vil forandres, noe vi nok får mer informasjon om nærmere lansering.