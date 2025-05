Nesten en halv milliard runder med Gwent har blitt spilt på The Witcher 3: Wild Hunt siden 2022

HQ

The Witcher 3: Wild Hunt Gwent feirer 10-årsjubileum i år, og i den anledning har utvikleren CD Projekt Red delt ulike fanart-bilder og detaljer om spillet. Det siste gjelder det elskede kortspillet Gwent, og informasjonen avslører to slående biter av data om spillertendenser.

For det første blir vi fortalt at 458 millioner runder av Gwent har blitt spilt, med fangsten er at dette bare er data som har blitt sporet siden lanseringen av Complete Edition's Next-Gen -oppdatering i 2022. Med tanke på at The Witcher 3: Wild Hunt opprinnelig ble lansert i 2015, rundt syv år tidligere, er den totale summen av Gwent -runder sannsynligvis godt inn i milliardene.

Ellers avslører dataene også at Geralt har en tendens til å ha en veldig tøff tid med å slå Bloody Baron i kortspillet, med informasjonen som hevder at Baron har en 61% seiersrate over spillere.

