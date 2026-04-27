Netanyahu beordrer "kraftige angrep" mot Hizbollah i Libanon

HQ

Teknisk sett er det en aktiv våpenhvile mellom Israli og Hizbollah i Libanon, og for to dager siden ble den forlenget med ytterligere tre uker. Til tross for dette ser det ikke ut til at noen av partene har tenkt å respektere denne avtalen, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu har til og med beordret militæret til å gå til "kraftig angrep" på Hizbollah-styrker i Libanon, ifølge BBC.

Israel fortsetter å bombe Sør-Libanon, og nylig ble minst seks mennesker drept i angrep på lørdag. I tillegg slo israelske styrker til mot en lastebil og en motorsykkel i byen Yohmor al-Shaqeef i Nabatieh-distriktet og drepte fire personer, ifølge Agence-France-Presse. I tillegg ble to personer drept og 17 såret av israelske angrep i byen Safad al-Battikh i Bint Jbeil-distriktet.

Israels forsvarsstyrker (IDF) hevder at de lørdag "eliminerte" tre Hizbollah-medlemmer som fraktet våpen.

Begge sider fortsetter å utveksle ild over grensen, noe som understreker hvor vanskelige fredsforhandlingene både er og vil bli i fremtiden.