Netanyahu beordrer utvidelse av Libanon-offensiven

Benjamin Netanyahu har beordret en utvidelse av militæroperasjonene i Sør-Libanon, med mål om å stanse fortsatt rakettbeskytning fra Hizbollah. Beslutningen kommer samtidig som Israel intensiverer arbeidet med å sikre sin nordlige grense midt i en større Iran-konflikt.

Israelske styrker har allerede utvidet en "buffersone" i sør, og tjenestemenn har tidligere antydet at de har planer om å nå så langt som til Litani-elven. Det siste direktivet signaliserer en potensiell utvidelse av denne operasjonen, selv om spesifikke detaljer ennå ikke er offentliggjort av regjeringen.

Opptrappingen kommer etter flere uker med angrep over landegrensene, der Hizbollah har skutt raketter etter USAs og Israels angrep mot Iran. Israelske operasjoner har forårsaket betydelige tap i Libanon, mens det israelske militæret rapporterer om begrensede tap blant sine egne styrker.