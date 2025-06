NetEase avduker slående actioneventyr for én spiller Blood Message

Fremveksten av kinesiske spill på det vestlige markedet fortsetter. Etter den enorme suksessen med Black Myth Wukong har NetEase nå avduket et prosjekt som utvikles av 24 Entertainment Studio, og som er et actioneventyr for én spiller som ser ut til å stille spørsmålet om hva som ville skjedd hvis God of War foregikk i Tang-dynastiets Kina på 800-tallet og hadde en Prince of Persia-lignende hovedperson.

Spillet er kjent som Blood Message, og det er et slående prosjekt som ser ut til å være fylt med intens action og kamp og spennende mellomsekvenser og narrative øyeblikk. Det ser ut til å være et spill som skyver grensene for grafikk og kunstretning, samtidig som det kombinerer dette med utfordrende kamper. Men ikke ta vårt ord for det, sjekk ut kunngjøringstraileren for spillet nedenfor.

HQ

Når det gjelder hva vi kan forvente av Blood Message's historie, blir vi fortalt: "I slutten av Tang-dynastiet i 848 e.Kr. tar spillerne rollen som en navnløs budbringer som legger ut på en farefull reise østover for å levere en melding som inneholder skjebnen til hjemlandet hans.

"Sammen med sønnen hans må de overleve fiendens nådeløse beleiringer og en forrædersk odyssé på tre tusen kilometer, og kjempe mot umulige odds for å komme tilbake til Tang-dynastiets hjerte: Chang'an. Midt i ørkensanden skriver de den siste fortellingen om lojalitet i det store Tang-riket.

"Verden har hørt for mange historier om keisere og generaler -Blood Message er en ode til de ukjente heltene."

Det er også en historie som skal være basert på den sanne historiske hendelsen Dunhuang-opprøret, som handler om hvordan en region i Kina brøt seg løs fra tibetansk styre for igjen å vende tilbake til Tang-dynastiet.

Ellers er alt vi vet om spillet så langt at det kommer til PC og konsoller i fremtiden, og at det blir laget på Unreal Engine 5. Sjekk ut noen bilder av Blood Message nedenfor.