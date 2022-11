NetEase investerer i CD Projekt Red-avhopperne Rebel Wolves

HQ

CD Projekt Red har avduket flere forskjellige prosjekter i Witcher-universet, inkludert en helt ny trilogi med spill og en remake av det originale The Witcher fra 2007. Det er imidlertid verdt å holde øye med studioet Rebel Wolves også, hvis du er fan av førstnevnte. Utvikleren ble nemlig grunnlagt av flere ledende CD Projekt Red-ansatte, inkludert The Witcher 3-regissør Konrad Tomaszkiewicz og Bartlomiej Gawel som var art director på samme spill.

Deres debutspill som ennå ikke har fått en tittel beskrives som en "AAA dark fantasy title", og nå har prosjektet sikret seg flere midler. Den kinesiske spillgiganten NetEase har nemlig spyttet inn noen kroner, men forblir minoritetseier av Rebel Wolves, som beholder full kreativ kontroll.

"Having one of the leading global game companies get behind our vision is a great confidence boost and validation for the entire team at Rebel Wolves. Funding provided by NetEase was the last missing piece needed to go full throttle. With resources available to build a world-class AAA game, we can now focus on what matters most: development," sier studiosjef Konrad Tomaszkiewicz ifølge VGC.