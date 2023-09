Netflix annonserer animasjonsevent med mange spennende nyheter

HQ

Netflix har satset mye på animerte serier de siste par årene, enten ved å lage dem (ofte basert på dataspill) eller ved å gjøre om animé til live-action. De har tydeligvis ikke tenkt å bremse opp, for streaminggiganten har nå annonsert et arrangement den kaller Netflix Drop01, som går av stabelen 27. september.

Hovedattraksjonen er Castlevania: Nocturne, da tre episoder vil bli sluppet, men de lover også at vi kan se frem til "Scott Pilgrim Takes Off, Sonic Prime Season 3, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Blue Eye Samurai, PLUTO, Masters of the Universe: Revolution, pluss flere overraskelser som du ikke vil gå glipp av".

Vi kommer definitivt til å følge Drop01, gjør du?