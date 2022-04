Netflix avduker sitt utvalg av filmer for sommeren

HQ

Sommeren er allerede i ferd med å bli en spennende tid for kinogjengere, men Netflix sørger for at det er en overflod av filmer å se etter selv for de som helst ser film hjemme også. I et blogginnlegg har Netflix satt datoer på sine kommende filmer, og hva mai, juni, juli og august har å tilby kan du se nedenfor:

Mai:





Along For The Ride - May 6



The Takedown - May 6



Thar - May 6



Operation Mincemeat - May 11



Senior Year - May 13



A Perfect Pairing - May 19



The Photographer: Murder in Pinamar - May 19



Juni:





Interceptor - June 3



Hustle - June 8



Halftime - June 14



The Wrath of God - June 15



Spiderhead - June 17



Civil - June 19



Love & Gelato - June 22



Juli:





Hello, Goodbye, And Everything In Between - July 6



The Sea Beast - July 8



Dangerous Liaisons - July 8



Persuasion - July 15



The Gray Man - July 22



Purple Hearts - July 29



August:





Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie - August 5



13: The Musical - August 12



Day Shift - August 12



Me Time - August 26



Sommeren (ingen dato spikret ennå):