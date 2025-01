Netflix avslører den engelske stemmegjengen for anime-adapteringen av Sakamoto Days Castlevania, Avatar: The Last Airbender, Blood of Zeus, Cobra Kai og andre stjerner vil låne stemmene sine til showet som begynner å strømme på lørdag.

Hvis du har vært på utkikk etter en ny anime-serie å hengi deg til, kan Netflix bare ha løsningen for deg. Streaminggiganten vil debutere sin anime-tilpasning av mangaen Sakamoto Days veldig snart, og den er satt til å slippe sin første del så snart som lørdag 11. januar. Showet er et inntrykk av den berømte mangaen skapt og illustrert av Yuto Suzuki, og når det gjelder hva den forteller og utforsker, legger den offisielle synopsis til følgende: "Taro Sakamoto var en gang den største leiemorderen av alle, og trakk seg tilbake i kjærlighetens navn. Men når fortiden innhenter ham, må han kjempe for å beskytte sin elskede familie." Mens Netflix tidligere avslørte den japanske stemmegjengen for showet, har streameren nå bekreftet den engelske stemmegjengen også, som inneholder Cobra Kai, Blood of Zeus, Castlevania, og Avatar: The Last Airbender veteraner, alt som en del av en ny trailer som videre gir fansen en ide om hva de vil være i vente når showet begynner å strømme. Rollelisten består av følgende :

Matthew Mercer som Taro Sakamoto



Dallas Liu som Shin Asakura



Rosalie Chiang som Lu Shaotang



Aoi Sakamoto - Rosie Okumura



Xolo Maridueña som Heisuke Mashimo



Kokt - Aleks Le



Du-Shaunt "Fik-Shun" Stegall som Son Hee



Bacho - Toru Uchikado

Du kan se den nye traileren nedenfor i forkant av premieren om et par dager, mens den andre delen kommer på Netflix en gang i juli 2025. HQ