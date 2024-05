Netflix avslører flere av Dream sine søsken i The Sandman sesong 2-teaser

Netflix har ennå ikke kunngjort en dato for når The Sandman kommer tilbake for sin andre sesong, men det ser ut til å være nærmere enn fryktet. Vi sier dette fordi streameren har begynt å dele teasere for showet. Teasere som avslører nye rollebesetninger og forbereder oss på et familiegjenforening med Dream sine søsken som utgjør The Endless.

I teaseren får vi vite at Adrian Lester har fått rollen som Destiny, Esmé Creed-Miles som Delirium, og Barry Sloane som Prodigal. Teaseren gir også et ekstra glimt av Tom Sturridges hovedkarakter Dream, Kirbys Death, Mason Alexander Parks Desire, og Donna Prestons Despair, som alle dukket opp i den første sesongen av showet.

Netflix opplyser at mer informasjon om The Sandman vil komme snart, så forhåpentligvis tar det ikke lang tid før vi får fortsette å oppleve denne filmatiseringen av Neil Gaimans tegneserie.