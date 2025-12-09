Netflix avslører første titt på ny animasjonsfilm Steps

Netflix har lagt til en ny animasjonsfilm i sin utgivelseskalender for 2026 i Steps. Briter tenker kanskje på bandet når de først hører tittelen, men filmen har ingenting å gjøre med Tragedy eller a Deeper Shade of Blue. Tenk heller på stesøstre, særlig de i Askepott-eventyret.

HQ

Mens Disney fremstilte dem som onde stesøstre, tilbyr Netflix en annen versjon med Steps. Ali Wong og Stephanie Hsu skal spille stesøstrene, og vil fremstille dem som et snilt, misforstått par med et dårlig rykte.

"Denne historien handler i bunn og grunn om to veldig forskjellige søstre - en som passer perfekt inn i dette eventyrriket og en som ikke gjør det - som innser at de er mer like enn forskjellige", sier regissør Alyce Tzue i en uttalelse via Netflix. "Det er en så personlig historie for meg, for da jeg vokste opp som et vanskelig, kunstnerisk taiwansk barn i en forstad til New Jersey, følte jeg meg ofte som en outsider, som om "lykkelige i alle sine dager" ikke var ment for meg. Jeg ville lage en film for alle som noen gang har følt at de ikke hører til - og vise hvordan en enkelt vennlig handling kan forandre alt."

"Da jeg ble introdusert for Steps, så jeg at den inneholdt utrolig kunstnerskap, vakker historiefortelling, og mest av alt, at den hadde noe viktig å si til verden. Den ligner ingenting annet jeg har jobbet med i løpet av min 30 år lange karriere innen animasjon", la medregissør John Ripa til.

Filmens synopsis lyder som følger: "Når den misforståtte Lilith (Ali Wong) får skylden for å ha kapret det kongelige ballet med en stjålet tryllestav, forvandler hun ved et uhell søsteren Margot (Stephanie Hsu) til en frosk og overlater kongeriket i hendene på en prinsbesatt, slem jente. Nå må Lilith slå seg sammen med Askepott (og et overraskende drømmende troll) for å redde kongeriket, reparere det ødelagte eventyret og bevise at selv såkalte skurker fortjener en sjanse til å leve lykkelige i alle sine dager."

Kommer du til å holde utkikk etter Steps neste år?