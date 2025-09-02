Netflix avslører handlingen for Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Senere i år kan vi nok en gang glede oss til å se Daniel Craig tilbake som den drevne sørstatsdetektiven Benoit Blanc, når Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery har premiere på strømmetjenesten 12. desember. Men før det skjer, har Netflix nå bekreftet at filmen får kinopremiere, samtidig som de avslører handlingen i filmen.

Når det gjelder kinopremieren, får vi vite at fra 28. november (i Storbritannia, og så tidlig som 26. november andre steder), vil noen kinoer rundt om i verden vise filmen. Når det gjelder hva vi kan forvente oss av filmen, forklarer plott-sammendraget følgende :

"Etter at et tilsynelatende umulig drap ryster byen, slår den lokale politisjefen Geraldine Scott (Mila Kunis) seg sammen med Benoit Blanc (Daniel Craig) for å oppklare et mysterium som sprenger grensene for både tro og fornuft. Men som Blanc sier det: "Dette var forkledd som et mirakel, det er bare et mord. Og jeg løser mord."

Når det gjelder resten av karakterene og hvordan de passer inn, får vi vite det: "Rian Johnsons nyeste film tar Blanc med til en liten grend i den grønne delstaten New York, der den ivrige unge presten Jud Duplenticy (Josh O'Connor) har blitt sendt for å assistere den lokale presten, monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin). Wicks er en karismatisk ildsjel som tar seg av en flokk som inkluderer Martha Delacroix (Glenn Close), Samson Holt (Thomas Haden Church), Vera Draven (Kerry Washington), Cy Draven (Daryl McCormack), Nat Sharp (Jeremy Renner), Lee Ross (Andrew Scott) og Simone Vivane (Cailee Spaeny)."

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery har faktisk snart premiere på Toronto International Film Festival den 6. september, noe som betyr at det ikke ville være urimelig å forvente at tidlige inntrykk og anmeldelser kommer i løpet av helgen.