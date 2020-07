Netflix bekrefter ny The Witcher-serie uten Geralt

Du ser på Annonser

Mens mange gleder seg til at andre sesong av The Witcher skal starte opp innspillingen igjen i august er det tydelig at Netflix har tenkt å melke denne attraktive kua så mye de kan.

Nå har selskapet nemlig bekreftet at de også skal lage en The Witcher-serie som vil finne sted 1200 år før Geralt og Witcherene virkelig herjet for fullt. Enkelt sagt vil den altså gå nærmere inn på hvordan Witcherene egentlig ble skapt, så da passer det godt at det i kjent stil er Declan de Barra og Lauren Schmidt Hissrich som skal lede den seks episoders lange live action-serien med navn The Witcher: Blood Origin også.

Dermed kan vi se frem til sesong to, en animasjonsfilm og denne forløperen i tiden som kommer.

Hva håper du å se i denne nye serien?