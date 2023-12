Netflix bekrefter utviklingen av et Squid Game-videospill

For to år siden rapporterte vi om et rykte med en ganske god kilde som hevdet at Netflix skulle lage et videospill basert på suksesserien Squid Game. Siden har vi ikke hørt noe mer om dette, annet enn flere rykter som sier omtrent det samme...frem til nå.

Netflix selv har nå bekreftet at det faktisk skjer - men detaljene er svært, svært begrensede. Her er alt vi vet, og det er bokstavelig talt akkurat det alle forventet uansett:

"Et spill som utspiller seg i Squid Game-universet, der du kan konkurrere med andre spillere i spill fra hitserien."

Så ingen utvikler, intet lanseringsvindu, ingen formater, ingen sjangre - ikke engang en tittel. Ettersom Netflix så langt ikke har drevet med AAA-spillutvikling antar vi at det blir et noe mindre spill, men det er bare spekulasjoner fra vår side.