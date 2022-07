Netflix blander Ghost of Tsushima og Nioh i nytt spill

Med blant annet Stranger Things, The Queen's Gambit og Shadow & Bone har Netflix gjort det fullstendig klart at de har store planer om å lage spill av selskapets mest populære filmer og serier den siste tiden, så med tanke på konseptet er ikke dagens kunngjøring særlig overraskende.

Kingdom, den koreanske serien hvor en zombieapokalypse herjer under middelalderen, får et eget spill kalt Kingdom: The Blood på PC og mobiler en gang i fremtiden. Dette annonseres med en gameplaytrailer som virkelig fremhever hvor blodige disse sverdkampene mot zombier er i serien og blir i spillet, samtidig som at utviklerne i Action Square lover en gripende historiemodus som er tro til kulturen og tiden sammen med PvP-multiplayer. Forvent langt mer detaljert informasjon om disse elementene fremover.