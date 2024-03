Netflix' City Hunter er en filmatisering av den klassiske japanske mangaen

HQ

Netflix har nettopp sluppet en ny trailer for City Hunter, en filmatisering av en japansk manga fra 1985.

City Hunter følger Ryo Saeba, en privatdetektiv som jobber for å rense Tokyo for kriminalitet, samtidig som han selv er en slags kriminell, ettersom lysten hans gjør ham svært pervers. Det ser ut til at Netflix holder fast ved dette karaktertrekket også, for i traileren blir vi introdusert for Ryo som stirrer på kvinner fra et utsiktspunkt.

Mangaen har blitt filmatisert flere ganger tidligere, blant annet i en Hongkong-film med Jackie Chan og en fransk film. Ta en titt på traileren nedenfor og fortell oss om du kommer til å se den.