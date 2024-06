Netflix co-CEO mener Barbie og Oppenheimer ville ha gjort det like bra på strømmetjenester

HQ

Netflix' co-CEO Ted Sarandos har kommet med en dristig og litt kontroversiell uttalelse om to av de største filmene i fjor. Barbie og Oppenheimer bidro til en filmbegivenhet som vi ikke har sett maken til på lenge, og de trakk inn godt over 2 milliarder dollar til sammen på kino.

Sarandos mener imidlertid at de kunne ha blitt like store om de begge hadde blitt lansert på Netflix. "Det er ingen grunn til å tro at filmen i seg selv er bedre på noen skjermstørrelse for alle mennesker", sa han til The New York Times. "Sønnen min er redaktør, og han så Lawrence of Arabia på telefonen sin."

Mange filmer som havner på Netflix får mange seere, men opplevelsen av kinoen er noe mange kinogjengere fortsatt liker å ha. Å stenge av fra omverdenen i et par timer og suge til seg en film er vanskelig å gjøre fra TV-en, der du har tilgang til andre enheter.

Selv om noen kanskje ikke liker Sarandos' poeng, er det likevel vanskelig å argumentere mot at strømming blir den nye normen for å se film. Sviktende kinotall for de siste filmene viser at mange er villige til å vente ut den korte tiden det tar før en ny film kommer på en digital plattform.