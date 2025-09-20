Netflix' co-CEO mente det opprinnelige skiftet til strømming var "sprøtt"

HQ

I dag er Netflix og strømming to fugler av en fjær. Det ene kan ikke sies i samme åndedrag uten det andre. Men det fantes en tid da Netflix ikke var en strømmeplattform... Jepp, yngre folk som kanskje bare har kjent Netflix som en strømmeside, vil kanskje bli forferdet over å vite at de tidligere drev med utleie av fysiske medier gjennom posten, og at ideen i bunn og grunn var et fysisk mediebibliotek, litt på samme måte som Blockbuster, men uten behov for fysiske butikker. Sprøtt, ikke sant? Netflix kunne fortsatt ha fungert slik, hadde det ikke vært for styreleder og medgrunnlegger Reed Hastings, som i et av sine første møter med co-CEO Ted Sarandos, foreslo at strømming var fremtiden.

Dette skiftet sjokkerte Sarandos, noe han avslørte i en nylig podcast-episode via Aspire med Emma Grede (takk, Variety), der han forklarte at Hastings' idé "hørtes sprø ut for meg".

Sarandos la til: "Reed sa at all underholdning kommer til å komme inn i hjemmet på internett. På denne tiden kom ingen underholdning inn i hjemmet på internett. Det var for tregt og for dyrt." Hastings forklarte: "Hvis du tror at du fortsatt kommer til å få underholdningen din via kabel, bør du ikke bare ikke ta denne jobben - du bør heller ikke kjøpe aksjene mine når jeg går på børs."

Dette fikk Sarandos til å forklare hvordan han "var ikke engang sikker på om jeg trodde på ham, for å være ærlig med deg. Men jeg tenkte at denne fyren, dette er den typen person som forandrer verden i en eller annen dimensjon."

Hastings var åpenbart på rett vei, for Netflix har nå vokst til å bli et av de største underholdningsselskapene i verden og en pioner innen strømming.