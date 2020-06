Netflix' Cuphead-trailer avslører stemmeskuespillere

Du ser på Annonser

Nesten ett år har gått siden Studio MDHR anonserte at Netflix hadde startet arbeidet med å lage en serie basert på Cuphead. Den gang fikk vi ikke vite stort mer enn at det er Dave Wasson som leder prosjektet og at Netflix Animation står for selve arbeidet. Nå er det tid for å se hvordan ting går.

Netflix har offentliggjort en kort video hvor vi blant annet får se noen korte klipp fra The Cuphead Show!, litt av prosessen bak det og møte stemmeskuespillerne som viser seg å være Tru Valentino (Cuphead) og Frank Todaro (Mugman). Å avslutte med "Coming Soon" betyr forhåpentligvis at serien fortsatt skal komme i 2021 også, så får tiden vise når spillets The Delicious Last Course-utvidelse slippes.