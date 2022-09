Netflix danner eget spillstudio

HQ

Ved å lage en drøss med filmer og serier basert på spill, kjøpe en håndfull spillutviklere og ikke minst gjøre stadig flere spill tilgjengelige på streamingtjenesten har Netflix gjort det fullstendig klart at de mener alvor i spillindustrien. Derfor var det bare et tidsspørsmål før dagens annonsering kom.

Netflix avslører i en pressemelding at de har dannet sitt første spillstudio. Dette befinner seg i Helsinki, og skal drives av den tidligere Electronic Arts- og Zynga-lederen Marko Lastikka. Utenom det får vi bare vite at studioet skal vokse ganske mye fremover, og at målet er å lage "et spillstudio i verdensklasse som skal bringe en rekke deilige og dypt engasjerende originale spill uten reklame eller mikrotransaksjoner." Dermed er det bare å smøre seg med tålmodighet mens vi venter på å se om dette blir verdensklasse eller ei.