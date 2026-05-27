Netflix deler første trailer for Enola Holmes 3 i forkant av premieren i juli

Det er snart tid for den tredje delen i Netflix' Enola Holmes-filmserie, ettersom den live-action-mysterieeventyrsagaen utvides med en ny film til sommeren, der Millie Bobby Brown vender tilbake til sin hovedrolle som den titulære hovedpersonen, mens hun får støtte av Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter og Himesh Patel.

Det neste kapittelet, kjent som Enola Holmes 3, har premiere på Netflix 1. juli, og nå har strømmetjenesten delt den første offisielle traileren for filmen, der vi får en smakebit av handlingen som dreier seg om at Enola forlater partneren Tewkesbury ved alteret for å redde broren Sherlock, som ifølge Dr. Watson ser ut til å ha blitt kidnappet.

Handlingsreferatet legger til: "Er det jeg som gjør det?! Den kritikerroste 'Enola Holmes'-serien er tilbake, og tar Enola langt fra London, der personlige og profesjonelle drømmer kolliderer i en sak som er mer innfløkt og forrædersk enn noen annen hun har stått overfor før."

Enola Holmes 3 er regissert av Adolescence-regissøren Philip Barantini, og den første traileren til Enola Holmes 3 kan sees nedenfor.