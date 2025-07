Netflix dobler satsingen på kunstig intelligens i en tid med skyhøy fortjeneste og kontroverser

HQ

Netflix har offisielt bekreftet at de for aller første gang har brukt generativ AI i en ferdig originalproduksjon - nærmere bestemt i den argentinske sci-fi-serien El Eternauta. I en spektakulær scene der en bygning kollapser i Buenos Aires, ble hele effekten skapt ved hjelp av kunstig intelligens via Netflix' interne Eyeline Studios. Ifølge co-CEO Ted Sarandos var denne AI-løsningen ikke bare ti ganger raskere enn tradisjonelle visuelle effekter - scenen ville også ha vært "uoppnåelig" innenfor seriens budsjett uten den.

I et intervju understreket Sarandos :

"Vi er fortsatt overbevist om at AI representerer en utrolig mulighet til å hjelpe skaperne med å lage filmer og serier bedre, ikke bare billigere. Det finnes AI-drevne verktøy for skapere. Så dette er ekte mennesker som gjør ekte arbeid med bedre verktøy. Filmskaperne våre ser allerede fordelene i produksjonen gjennom previsualisering og planlegging av opptak, og ikke minst visuelle effekter. Før var det bare prosjekter med store budsjetter som hadde tilgang til avanserte visuelle effekter som de-aging."

Sarandos ser kort sagt på AI som et verktøy som muliggjør komplekse og visuelt imponerende effekter selv i filmer og TV-serier med lavere budsjett. Samtidig understreker han at ekte mennesker fortsatt er involvert, og at AI ikke er en erstatning, men en måte å utvide historiefortellingen og produksjonsmulighetene på.

Ikke overraskende har utspillet vakt bekymring i film- og VFX-industrien. Under Hollywood-streikene i 2023 var arbeidslivsspørsmål knyttet til AI et sentralt stridspunkt. Fagforeninger advarer om at teknologien risikerer å fortrenge faglærte roller, og enkelte institusjoner - som Goya-akademiet i Spania - har til og med innført restriksjoner på AI-generert innhold i produksjoner.

I mellomtiden har Netflix lagt frem sterke økonomiske resultater i andre kvartal: rundt 11 milliarder dollar i inntekter (en økning på 16 %) og 3,1 milliarder dollar i overskudd. Selskapet tilskriver noe av suksessen til høytytende titler som Squid Game, som i sin tur åpner for ytterligere muligheter til å investere i AI-innovasjon.

Hva tenker du om bruken av kunstig intelligens i film og TV? Står tradisjonelle VFX-artister i fare for å bli overflødige - eller er dette bare nok et verktøy i den kreative verktøykassen?

